Mitmachen : Noch vier Radtouren im Juni

Langenfeld/Monheim Am Mittwoch geht es mit dem ADFC zum „Uerigen“, am Sonntag auf den Erftradweg.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Langenfeld/Monheim hat in der zweiten Juni-Hälfte vier Radtouren im Programm. So geht es am Mittwoch, 19. Juni, zum „Uerigen“ in der Düsseldorfer Altstadt. Die Tour – natürlich mit Einkehr – ist 44 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Ende des Einkaufszentrums Baumberg, Geschwister-Scholl-Straße 85, am Schild „Radlertreff“. Tourenleiter ist Wilhelm Beck