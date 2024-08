ADFC Langenfeld/Monheim Die „Tour des Monats“ führt zur „rheinischen Apfelroute“ nach Bonn

An diesem Tag sind alle eingeladen, die sich längere Radtouren noch nicht zutrauen. Die „gemütliche Radtour in Langenfeld“ bietet der ADFC von März bis Oktober immer am dritten Samstag im Monat an. Los geht es um 11 Uhr vom Langenfelder Rathaus. Die 25 Kilometer kurze Runde wird in gemütlichem Tempo – von weniger als 15 Kilometern in der Stunde – gefahren. Eine Einkehr ist auch vorgesehen.