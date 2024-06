Start ab 18. Juni in Langenfeld und Monheim ADFC bietet schöne Touren mit Einkehrmöglichkeit an

In der zweiten Junihälfte bietet der Allgemeinde Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Langenfeld-Monheim mit dem Start in den Sommer wieder zahlreiche Touren an. Am Dienstag, 18. Juni, geht es um 11 Uhr los zur „Langenfelder Vormittagstour“. Die Tourenleiter Christel Rieger, Toni Krista, Peter Trappenberg und Horst Viebahn führen die Tour jeden Dienstag abwechselnd. Von der Kirche St. Martin in Richrath geht es 50 Kilometer ohne große Steigungen über meist befestigte Wege. Auch für Anfänger sei die Tour gut zu schaffen, teilt der Club mit. Auf halber Strecke gibt es eine Einkehr. Am Mittwoch, 19. Juni, startet um 18.30 Uhr die Monheim-Baumberger Feierabendtour. Los geht es von der Rosenapotheke an der Ecke Holzweg / Geschwister-Scholl-Straße. Gefahren werden 30 bis 40 Kilometer in gemütlichem Tempo auf schönen Radwegen. Straßen werden gemieden. Nach der Rückkehr in Baumberg besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen Einkehr.