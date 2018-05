Langenfeld/Monheim: ADFC lädt zum Auftakt des Stadtradelns ein

Langenfeld/Monheim

Am Samstag ist die Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln. Teilnehmer, die mit dem ADFC nach Mettmann mitfahren möchten, treffen sich in Monheim am Rathaus. Dort geht es ab 10.15 Uhr los. In Langenfeld starten die Radfahrer auf dem Stadthallenvorplatz (10.45 Uhr). Der ADFC bietet am Samstag auch eine gemütliche Tour rund um Langenfeld an. Treffpunkt hierfür ist um 11 Uhr am Rathaus Langenfeld. Gertraud Krenzke führt die Tour. Eine zügige Fahrt geht ins Umland (50 Kilometer). Die Tourenleitung hat Rainer Schröter, Treffpunkt: 13 Uhr am Rathaus Langenfeld. Am Mittwoch, 30. Mai, radelt der ADFC zum Uerige nach Düsseldorf (44 Kilometer). Treffpunkt: Baumberg, Radlertreff am Einkaufszentrum, 18 Uhr.