41-jähriger Langenfelder : Handtaschenraub: DNA-Spur führt zu Serientäter

Langenfeld Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Serienräuber festgenommen, der im vergangenen November acht Rentnerinnen die Handtasche entrissen und teils verletzt hatte.

Ein 41-jähriger Langenfelder sei anhand von DNA-Spuren eindeutig als Täter überführt worden. Der einschlägig vorbestrafte und polizeibekannte Drogenkonsument befinde sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. „Er muss nun nach einer richterlichen Verurteilung mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen.“

Laut Polizei gab es anfangs nur eine vage, dafür aber übereinstimmende Täterbeschreibung. Zusätzlich zu Presseveröffentlichungen und Plakaten lobte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf für Zeugenhinweise eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus. Danach habe sich eine weitere beraubte Seniorin bei der Polizei gemeldet, so dass sich die Zahl auf acht erhöhte.

Am 28. November stieß die Polizei bei ihren Ermittlungen in der Innenstadt auf einen verdächtigen Radfahrer, auf den die Täterbeschreibungen passten. Der eingangs genannte 41-jährige Langenfelder sei seinerzeit vorläufig festgenommen worden, habe aber jegliche Beteiligung an den Handtaschenrauben abgestritten.