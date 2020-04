Kontrollen : Abstrichstation: Mehr Tests sind möglich

Info

Stand: Am Mittwoch musste der Kreis mehrere Todesfälle vermelden: Drei Erkrankte aus Monheim, Velbert und Wülfrath sind gestorben. Es gibt 389 Erkrankte und 183 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 30, in Haan 10, in Heiligenhaus 16, in Hilden 45, in Langenfeld 60, in Mettmann 27, in Monheim 35, in Ratingen 77, in Velbert 58 und in Wülfrath 31.