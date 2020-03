Zwei Covid-19-Kranke, drei Verdachtsfälle : Absagen wegen Coronavirus: Tanz-Gala und weitere Feste

Vorsorge gegen das Coronavirus: Sorgfältig mit Seife die Hände waschen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Langenfeld/Monheim Zusätzlich zu dem in Langenfeld an Covid-19 erkrankten Paar hat das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag aus Langenfeld einen und aus Monheim zwei noch nicht bestätigte Corona-Verdachtsfälle gemeldet.

Aktuell seien im Kreisgebiet 17 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, bei 34 weiteren Menschen bestehe Verdacht, teilt eine Kreissprecherin mit.

In Langenfeld entfallen an diesem Wochenende: Trödelmarkt in der Stadthalle; Antikmarkt in der Stadtgalerie; Modell-Auto-Turnier des AMC in der KAG-Turnhalle; feierliche Eröffnung des katholischen Gemeindezentrums „Ankerplatz“ am Sonntag; der Büchertrödel in der katholischen Bücherei St. Paulus (bis 19. April geschlossen); bis Ende Mai wird es im CBT-Seniorenzentrum Eichenfeldstraße keine evangelischen Gottesdienste mehr geben. Das Mitsingkonzert mit Frau Höpker in der Stadthalle wird vom 22. März auf den 2. Mai verschoben. Ebenfalls abgesagt: der für den 29. März terminierte verkaufsoffene Sonntag in der City mit Handwerkermesse, Fahrradaktionstag und Frühlingsmarkt; „Fit durch Singen“ am 30. März im DRK-Haus; das Stadtfest mit Kirmes im April.

In Monheim entfällt: die für Samstag in der Aula vorgesehene Tanz-Gala der SG Monheim; das von Samstag auf unbestimmten Termin verschobene Benefizkonzert „Inspiration Beethoven“ (Karten bleiben gültig); Sonntagscafé Louise-Schroeder-Haus; Osterbasar Gertrud-Borkott-Haus am 21. März; Frühlingscafé und Basar Louise-Schroeder-Haus am 29. März.

(mei)