Abriss in Langenfeld: Drei alte Häuser weichen Neubauten

LANGENFELD Abriss im Langenfelder Zentrum: An der Bach- und der Bonhoeffer-Straße entstehen 29 Wohnungen.

Grundsätzlich hält Planungsamtsleiter Stephan Anhalt die Bebauung dieses nach seinen Worten „bislang minderwertig genutzten Geländes“ für gut. Die Nachfrage nach Wohnraum jeder Art sei groß. Gerade ältere Menschen zögen zunehmend in die Innenstadt, wo sie in fußläufiger Entfernung einkaufen, Ärzte aufsuchen und am Kulturleben teilhaben können. In direkter Nachbarschaft zur Fußgängerzone und zum Kulturzentrum werden die neuen Mehrfamilienhäuser in diesem Sinne eine gute Wohnadresse sein.