Reaktionen in Langenfeld und Monheim Nach Abi-Panne Diskussion um Plan B

Lina (Name geändert) hat’s beim Volleyball-Training erfahren, keine zwölf Stunden vor einer der wichtigsten Klausuren ihres Lebens. Am Dienstagabend um viertel vor neun guckte eine ihrer Mannschaftskameradinnen aufs Handy und sagte: „Die Abi-Klausuren morgen wurden abgesagt!“ Verschoben auf Freitag – Computerprobleme. Lina, die am Mittwoch ihre Chemie-LK-Klausur geschrieben hätte, ist fassungslos: „Man ist doch irgendwie aufgeregt und will es endlich hinter sich bringen. Die Klausurtermine standen seit anderthalb Jahren fest, wir büffeln wochenlang darauf zu – und dann das!“