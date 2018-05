Langenfeld : Abenteuer-Spielplatz bietet viel Programm

Foto: RALPH MATZERATH)

Langenfeld Monheim (bine) Begonnen hat alles mit ein paar Holzbrettern und ein bisschen Werkzeug. Kinder sollten in den Ferien einen Ort haben, an dem sie unter Aufsicht Sägen, Hämmern und Werken können, bis eine eigene Holzhütte steht. Mittlerweile ist der Abenteuerspielplatz an der Kapellenstraße in Monheim eine gefragte Institution. Bis zu den Sommerferien ist jeweils montags bis freitags von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet (außer an Feiertagen). In den jetzt bevorstehenden Pfingstferien (22. bis 25. Mai ) gibt es längere Öffnungszeiten: von 14 bis 18.

30 Uhr. In der Schulzeit hat der Verein feste Kooperationen mit Grundschulen, die den Platz zu bestimmten Tagen gebucht haben. Was steht an, wenn für alle geöffnet ist? "Neben Bauen mit Holz auf unserem Bauspielplatz und Spielangeboten sind unsere wochentagsspezifischen Angebote auf unserer Homepage-Startseite aufgeführt", sagt das Abenteuerspielplatz-Team. Gefeiert wird auf dem Spielplatz auch immer mal wieder - zuletzt beim Frühlingsfest; da hämmerten auch Souraina und Roman Lang .

(RP)