Langenfeld: Abendrundgang führt ums Wildgehege

Langenfeld

"Tierwelt im Neandertal" lautet der Titel des Abendrundgangs rund um das eizeitliche Wildgehege am Freitag, 25. Mai. Von 16 bis 18 Uhr begeben sich die Teilnehmer mit der Biologin Sabine Aschemeier auf einen Spaziergang durch die abwechslungsreiche Landschaft eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Am eiszeitlichen Wildgehege erfahren Besucher Spannendes über Wisent, Wildpferd und Auerochse. Auch das abendliche Vogelkonzert steht im Fokus des Rundgangs. Teilnehmer lauschen Singvögeln und lernen Wissenswertes über Stimmen und Lebensweisen. Der Rundgang beginnt und endet am Eingang des Museums. Die Teilnahme kostet 8 Euro. www.neanderthal.de.