Kunstausstellung und Geschichtsschau : Ab Dienstag ist das Langenfelder Stadtmuseum wieder offen

Langenfeld Seit zwei Monaten hängen die Gemälde hinter verschlossenen Türen. Ab Dienstag, 12. Mai, dürfen Kunstinteressierte sie aus nächster Nähe betrachten. Dann öffnet das Stadtmuseum nach der corona-bedingten Zwangspause die Sonderausstellung „Mit kühlem Blick. Die Neue Sachlichkeit der 20er Jahre“.

Ausgestellt sind im Erdgeschoss des Freiherr-vom-Stein-Hauses, Hauptstraße 83, unter anderem Arbeiten von Heinrich Maria Davringhausen, Alexander Kanoldt, Otto Möller, Ulrich Neujahr, Gerta Overbeck und Georg Schrimpf. Die Neue Sachlichkeit gilt für die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen nach Langes Worten als „eine prägende Kunstrichtung“ in Deutschland. „Das Desaster des Ersten Weltkriegs hatte die Aufbruchsstimmung des beginnenden 20. Jahrhunderts und die Ideen eines künstlerischen Neuanfangs vernichtet.“ Die genannten und weitere Künstler dieser Stilrichtung wendeten sich ab von den abstrakten Tendenzen des Expressionismus und suchte in Anlehnung an traditionelle Darstellungsweisen die Nähe zum Gegenstand. Zu sehen sind Lange zufolge „die klassischen Genres wie Porträt, Landschaft, Stadtansichten und Stillleben, die sich durch eine sachliche, oft kühl distanzierte Darstellungsweise auszeichnen“. Es handelt sich um den ersten Teil einer vom Land bezuschussten Doppelschau zur Kunst der Neuen Sachlichkeit. Ab Anfang 2021 folgen schwerpunktmäßig dem Verismus zugeordnete Werke und Künstler.