A59 zwischen Monheim-Süd und Leverkusen-West vollgesperrt

A 59 ab morgen in Richtung Leverkusen gesperrt

Leverkusen (bine) Autofahrer aufgepasst: Ab Donnerstag, 20 Uhr, ist die A59 zwischen Autobahnkreuz Monheim-Süd und Leverkusen-West in Fahrtrichtung Leverkusen voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag (20. August), 5 Uhr.

Während dieser Zeit wird die derzeit gesperrte Brücke der Ausfahrt nach Leverkusen abgebrochen. Dazu muss aus Sicherheitsgründen der Verkehr unterbrochen werden, so der Landesbetrieb Straßen.NRW. Eine Umleitung ab dem Autobahnkreuz Monheim-Süd über die A542 und die A3 ist ausgeschildert. Eine weitere Einschränkung im Rahmen dieser aktuellen Maßnahme: Die Anschlussstelle Rheindorf ist in Fahrtrichtung Leverkusen gesperrt. Auf- und abfahren ist dort nicht möglich. In Fahrtrichtung Düsseldorf gibt es keine Einschränkungen. Weitere Informationen zur Baustelle gibt es im Internet unter: