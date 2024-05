Langenfeld/Monheim Vollsperrung auf A59 zwischen Richrath und Monheim

(og) Neben den laufenden Sanierungsarbeiten in der A3-Anschlussstelle Solingen werden weitere Autobahnarbeiten den Verkehr in Langenfeld beeinträchtigen. Von Dienstag (21. Mai), 7 Uhr, bis Montag (27. Mai), 5 Uhr, ist die A59 in Fahrtrichtung Leverkusen zwischen den Anschlussstellen Langenfeld-Richrath und Monheim voll gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit.