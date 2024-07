Autofahrer aufgepasst A59 in Richtung Leverkusen vollgesperrt – Welche Umleitung Sie nutzen können

Wie die Stadt Monheim nun mitteilte, soll der Verkehr anders als bei den Sperrungen der A59 im Mai dieses Mal aber nicht über das Monheimer Stadtgebiet, sondern über die Frankfurter Straße und die Düsseldorfer Straße in Langenfeld umgeleitet werden. Grund dafür ist eine Baustelle Am Kielsgraben. Während der Sommerferien wird dort an einem Kanalanschluss gebaut. Daher wird die Baumberger Chaussee zwischen Am Kielsgraben und Niederstraße gesperrt.