Zwischen Langenfeld und Monheim : Motorradfahrer verunglückt tödlich auf A59

Am Ostermontag fährt ein Motorrad auf einen PKW auf, stürzt und gerät unter die Leitplanken. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Foto: Patrick Schüller

Monheim Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein 31-Jähriger am Ostermontag aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Audi aufgefahren. Der Mann stürzte und verletzte sich tödlich.

Beide Fahrzeuge fuhren, so die Polizei, auf dem linken Fahrstreifen der A 59 in Richtung Leverkusen. Zwischen der Anschlussstelle Monheim und dem Autobahnkreuz Monheim-Süd kam es dann zu dem Unfall. Aus bislang unklarer Ursache prallte der 31-Jährige mit seinem Krad gegen das Heck des ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw Audi. Er stürzte, geriet unter die Mittelleitplanke und verletzte sich so schwer, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle verstarb. Der 64-jährige Fahrer des Audi und seine Ehefrau erlitten einen Schock.