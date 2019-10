Gegen Baum geprallt : Autofahrer stirbt nach Unfall auf A59 bei Langenfeld

Einsatzkräfte am Unfallort an der A59 bei Langenfeld-Richrath. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld Am frühen Freitagmorgen hat sich auf der A59 bei Langenfeld ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Auto kam in Höhe der Abfahrt Richrath von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Mann ist am Freitagmorgen auf der A59 bei Langenfeld tödlich verunglückt. Gegen 4.45 Uhr war der bisher noch nicht identifizierte Mann in einem Audi auf der A59 in Richtung Leverkusen unterwegs.