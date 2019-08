Langenfeld : A3: Familienvater fährt auf Lkw auf

Zwei Kinder und ein Erwachsener wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: Patrick Schüller

(elm) Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Dienstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A3 alarmiert. In dem Baustellenabschnitt zwischen Langenfeld und dem Kreuz Hilden in Fahrrichtung Oberhausen war ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren, berichtet Einsatzleiter Marcus Jagieniak.

