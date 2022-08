Feuerwehr im Einsatz : Fünf Verletzte nach Unfall auf A3 bei Langenfeld

Langenfeld Bei einem Unfall auf der A3 sind in der Nacht zu Freitag fünf Menschen verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich auf Höhe der Abfahrt Langenfeld-Wiescheid in Fahrtrichtung Oberhausen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der A 3 in der Nacht zu Freitag, 26. August, fünf Menschen verletzt worden. Auf Höhe der Anschlussstelle Langenfeld-Wiescheid kollidierten gegen 3 Uhr ein Transporter der Marke Ducato und ein Mercedes, teilt die Polizei mit.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto, besetzt mit einer fünfköpfigen niederländischen Familie, über die Leitplanke fünf Meter tief in eine Böschung geschleudert. Die Familienmitglieder im Alter von 11, 18, 20, 43 und 45 Jahren befreiten sich den Angaben zufolge selbst aus dem lädierten Fahrzeug. Auch der 19-jährige Fahrer des Transporters konnte den verbeulten Ducato selbstständig verlassen.

Die Langenfelder Feuerwehr war wenige Minuten nach der Kollision mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn. Als sie eintrafen, stand der Transporter noch auf der Fahrbahn. „Wir waren mit 20 Kräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort“, sagt Frank Noack, Sprecher der Langenfelder Feuerwehr. Die Sanitäter und Notärzte der Rettungsdienste behandeln sofort die Verletzten und entscheiden, die Unfallopfer aus den Niederlanden wegen der Schwre ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus zu transportieren. Der Fahrer des Ducato kam mit dem Schrecken davon, so die Polizei. Sie forderte einen Abschleppdienst an, um den Mercedes aus der Böschung zu bergen.