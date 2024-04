Seit dem Wochenende Auf- und Abfahrten Solingen an der A3 gesperrt – lange Autoschlangen

(fbu) Am Wochenende haben die Bauarbeiten rund um die A3-Anschlussstelle Solingen begonnen. Die Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle sind daher geschlossen, weil die Autobahn GmbH Rheinland diese saniert. Und daher bildeten sich am Montag im Berufsverkehr gleich lange Autoschlangen an der Hardt in Langenfeld. In der Zeit, in der sich die Anschlussstelle Solingen nicht für alle Verbindungen nutzen lässt, werden die Fahrer über die A542 Anschlussstelle Immigrath umgeleitet. Die Umleitung erfolgt dann über die B229/L402 (Hardt) und die L403 (Bergische Landstraße). Einschränkungen gibt es nicht nur für die A3-Anschlussstelle Solingen sondern auch im Autobahndreieck Langenfeld A3/A542. Bis Herbst 2025 sollen die Arbeiten rund um die Anschlussstelle, die Solingen und Langenfeld mit dem Ruhrgebiet und dem Rheinland verbindet, dauern.