Langenfeld : 92-jähriger Mercedesfahrer kracht gegen Betonmauer

Langenfeld Die Polizei prüft, ob ein 92-Jähriger geeignet ist, weiterhin Auto zu fahren. Vorausgegangen war ein Unfall am Mittwoch.

Ein 92-jähriger Autofahrer verlor am Mittwoch, 2. Februar, in Langenfeld beim Ausparken die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann krachte mit hoher Wucht gegen eine Betonmauer, blieb aber unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 9000 Euro. Gegen 12.15 Uhr wollte der Langenfelder an der Bogenstraße mit seinem Mercedes aus einer Parklücke herausfahren. Dabei fuhr er rückwärts gegen einen hinter ihm abgestellten VW Tiguan. Anschließend verlor der Mann die Kontrolle und fuhr frontal mit hohem Tempo gegen eine etwa zehn Meter entfernte Mauer.