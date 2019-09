Prost Mahlzeit : 90 Flaschen Champagner in Baumberg gestohlen

Monheim Der Schampus lagerte in einer Scheune.

(gut) Sie lagerten in einer Scheune, Adresse Neuverser Hof in Baumberg, jetzt sind sie weg: Insgesamt 90 Flaschen Champagner wurden gestohlen, Wert: einige Tausend Euro. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellte der Eigentümer den Verlust am Mittwoch fest. Zuletzt gesehen hatte er den Schampus nach eigenem Bekunden am 9. August. Die Polizei geht nun unter anderem der Frage nach, ob Saisonarbeiter, die der Landwirt beschäftigt hatte, etwas mit dem Diebstahl zu tun haben. Und: Es gibt Beschädigungen am Scheunentor. Hinweise an die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350.