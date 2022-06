Langenfeld : 81-Jährige wird Opfer von Trickbetrügern

Langenfeld Erneut haben Trickbetrüger im Kreis Mettmann zugeschlagen. Dieses Mal war das Opfer eine Seniorin aus Langenfeld, die auf falsche Mitarbeiter der Stadtwerke hereinfiel.

Am Dienstag ist eine 81 Jahre alte Frau Opfer von Trickbetrügern geworden, die sich mit der Masche des „falschen Wasserwerkers" Zugang in ihre Wohnung erschlichen hatten. Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Gegen 12.30 Uhr klingelten zwei Männer an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Hardt. Die 81-Jährige öffnete, woraufhin das Duo angab, von den Stadtwerken zu sein. Demnach habe es in der Straße einen Wasserrohrbruch gegeben, weshalb die beiden das Wasser abstellen müssten.