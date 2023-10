Langenfeld 1948-2023 Durch 75 Jahre Stadtgeschichte

Serie | Langenfeld · 75 Jahre Stadt – die große Jubiläumsfeier ist vorbei, die Geschichte Langenfelds deshalb nicht minder spannend. Wir blicken zurück in das Dreivierteljahrhundert seit der Stadtwerdung. In loser Folge geht es Jahr um Jahr bis in die Gegenwart. Gestartet wird mit den Jahren 1948, 1949 und 1950.

09.10.2023, 16:20 Uhr

1948 wurden Langenfeld die Stadtrechte verliehen, 1949 trat das Grundgesetz in Kraft. 56 Jahre später führte Schauspielerin Marion Kracht (r.) Regie bei einem Episodenfilm über die Grundrechtsartikel. Drehort für die Episode zu Grundgesetz-Artikel 6 (besonderer Schutz von Ehe und Familie): Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

1948: Vom langen Feld zur Stadt Langenfeld