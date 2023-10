Durch 75 Jahre Langenfeld Als der Karneval zurückkehrte

Serie | Langenfeld · 75 Jahre Stadt – die große Jubiläumsfeier ist vorbei, die Geschichte Langenfelds deshalb nicht minder spannend. Wir blicken zurück in das Dreivierteljahrhundert seit der Stadtwerdung. In loser Folge geht es Jahr um Jahr bis in die Gegenwart. In der zweiten Folge: 1951, 1952 und 1953.

14.10.2023, 14:00 Uhr

Mitglieder der 1910 gegründeten Karnevalsgesellschaft Immigrather Bürgerwehr „Ähnze Käls“ nach der Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem ersten Stadtdirektor Peter Ditzer (im Hintergrund sitzend links) und dem späteren RP-Reporter Rudi Paas (hintere Reihe 2. v. l.). 1952 wurde die KG Spieß-Ratzen gegründet, die einzige Langenfelder Karnevalsgesellschaft aus den Nachkriegsjahren, die heute noch existiert. Foto: RP/Stadtarchiv

1951: Der erste städtische Kindergarten