75 Jahre Stadt Langenfeld So bunt wird der Festumzug

In der Richrather Schützenhalle füllen sich die Stuhlreihen, sehr zur Freude des sechsköpfigen Organisationsteams, das für diesen Abend zu einem letzten Treffen eingeladen hat. „Mit so viel Resonanz haben wir gar nicht gerechnet“, sagt Citymanager Jan Christoph Zimmermann. Im Februar und März war die Einladung, sich anlässlich des 75. Geburtstages der Stadt Langenfeld an einem Jubiläumsumzug zu beteiligen, an die Vereine, Einrichtungen, Initiativen und auch Unternehmen in der ganzen Stadt ergangen. Bald kamen die Anmeldungen, die zeigten, dass das Interesse in Langenfeld größer ist, als erwartet.