Straßenlaternen 736 neue Leuchten für Langenfeld

In Langenfeld gibt es bald 736 Leuchten mehr, die auf dem neuesten Stand sind. Das ist nicht etwa den guten Schulen zu verdanken, sondern mehreren Firmen. Die haben nämlich damit begonnen, Straßenlaternen in der Posthorn-Stadt technisch zu modernisieren. „Die neuen Leuchtenköpfe der Langenfelder Straßenbeleuchtung setzen wichtige Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz“, teilt die Stadt mit. „Die neuen Leuchten werden nicht nur einen erheblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, sondern auch die Sicherheit in den Abendstunden erhöhen", ist Bürgermeister Frank Schneider (CDU) überzeugt.