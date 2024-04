Monheimer Vorzeigeunternehmen Schukat electronic – vom Dachgeschoss zum Global Player

Monheims Gewerbesteuergestaltung hat in den letzten Jahren die Zahl der ansässigen Firmen stark steigen lassen. Bei einem der größten und weltweit agierenden Unternehmen der Stadt am Rhein führten dagegen sehr persönlich Gründe zur Standortwahl. Hans Georg Schukat, als 14-jähriger aus Ostpreußen geflohen, seit 1956 frischgebackener Ingenieur bei Siemens in Düsseldorf, heiratete in diesem Jahre die Monheimerin Hannelore und zog in die Stadt am Rhein. Nicht in der bei vielen Start-ups sprichwörtlichen Garage, sondern im Dachgeschoss an der Krischerstraße 27 gründeten die beiden ihre eigene Firma. Die „HG Schukat electronic Import Export“ begann mit dem exklusiven Vertrieb von US Vidicon-Röhren an Siemens. Hans Georg Schukat starb im Jahr 2012 im Alter von 82 Jahren.