Leichlinger verliert Kontrolle über sein Auto : Betrunkener baut Unfall in Langenfeld

Ein Betrunkener kollidiert mit seinem Wagen am frühen Sonntagmorgen auf der Solinger Straße mit einem geparkten Auto. Foto: Polizei

Langenfeld (dh) Einen Schaden von rund 12.000 Euro richtet ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen in Langenfeld an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(dh) In der Nacht zu Sonntag, 6. November, ist ein 57-jähriger Leichlinger auf der Solinger Straße in Langenfeld mit seinem Ford Fiesta mit einem geparkten Mercedes Benz zusammengestoßen. Der Leichlinger bleibt unverletzt, an den Fahrzeugen entsteht ein Schaden von mindestens 12.000 Euro, teilt die Polizei mit. Dem alkoholisierten 57-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen. Danach stellen die Beamten den Führerschein sicher.

Gegen 1.20 Uhr fährt der 57-jährige mit seinem Ford Fiesta die Solinger Straße in Richtung Hardt. In Höhe der Hausnummer 115 verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stößt mit einem Mercedes Benz zusammen, der in einer Parkbucht steht.