Nachts an der Eichenfeldstraße : 50.000 Euro teuren BMW in Langenfeld gestohlen

50.000 Euro teuren BMW in Langenfeld gestohlen

Nachts an der Eichenfeldstraße

Langenfeld In der Nacht zu Donnerstag ist an der Eichenfeldstraße ein SUV BMW X5 gestohlen worden, dessen Zeitwert laut Polizeibericht rund 50.000 Euro betragen soll.

Der schwarze BMW X5 xDrive 3,0d stand nach Angaben seines Eigentümers verschlossen am Mittwochabend um 22.20 Uhr noch am Fahrbahnrand. Irgendwann danach bis zum frühen Donnerstagmorgen wurde der geparkte Wagen entwendet. Gegen 6.15 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe vor. Auch zum Verbleib des gestohlenen BMW X5 gebe es keine Anhaltspunkte. Glasscherben fanden die Polizisten an der Stelle nicht, an der er geparkt war. Auch die Suche und Ermittlungen im näheren Umkreis an der Eichenfeldstraße führten bisher nicht zu einem positiven Ergebnis.