In der Adventszeit in Monheim 50 Tannenbäume glitzern zwischen Rathaus und Altstadt

(pc) Auch wenn bei den sommerlichen Temperaturen gerade nur die wenigsten Menschen an Weihnachten denken, befinden sie sich in drei Monaten schon mitten im Advent. Wer sich jetzt schon auf das Fest der Liebe mit all seinen Annehmlichkeiten freuen will, kann sich ab sofort als Deko-Team für die Weihnachtsbaum-Schmuckaktion der Altstadt bewerben, teilt die städtische Pressestelle mit. Dafür werden in diesem Jahr 50 Tannenbäume entlang der Alten Schulstraße und Turmstraße aufgestellt, die das Rathaus mit der Altstadt in weihnachtlichem Glanz verbinden.