Neue Mitglieder sind in Monheim willkommen 50 Jahre Hingabe für die Modellbahnwelt

Und das Zuhause des Monheimer Modellbahnclubs hat sich im Laufe der Zeit verändert. Begonnen hatte alles in den Räumlichkeiten der heutigen Peter-Ustinov-Gesamtschule. Später war der Club in Baumberg beheimatet gewesen. Seit nun knapp zehn Jahren nennt der MBC das Eki-Haus der evangelischen Kirchengemeinde auf der Friedenauer Straße sein Domizil. ,,Seit unserem Umzug aus Baumberg in das Eki-Haus ist unsere Anlage auch transportierbar. Somit können wir unsere Projekte auch außerhalb unserer Zentrale präsentieren – so wie heute‘‘, berichtet Peter Rader während der Ausstellung im Pfannenhof am Wochenende.