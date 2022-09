Tankdeckel an Lastwagen in Langenfeld abgerissen : Unbekannte stehlen über 400 Liter Diesel

Langenfeld 430 Liter Diesel haben Unbekannte aus dem Tank eines geparkten Lastwagens in Richrath abgepumpt. Dafür rissen sie den Tankdeckel ab.

() Diebe haben in der Nacht von Mittwoch, 14., auf Donnerstag, 15. September, 430 Liter Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lastwagen in Langenfeld-Richrath gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der 30-jährige Fahrer eines Lastwagenges der Marke MAN hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Kreuzung Schneiderstraße/ Götscher Weg abgestellt, um seine Ruhezeiten einzuhalten. Als er am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er fest, dass 430 Liter Diesel aus dem Tank des Lkws fehlten. Zudem war der Tankdeckel von den Tätern heruntergerissen worden, sodass der Tank offen stand. Der Berufskraftfahrer aus dem Landkreis Wunsiedel (Bayern) informierte umgehend die Polizei, die inzwischen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Der entstandene Gesamtschaden durch den entwendeten Kraftstoff und den Schaden am Tank wird auf rund 900 Euro geschätzt. Die Polizei in Langenfeld bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Identität der Dieseldiebe und ihre Vorgehensweise machen? Die Wache in Langenfeld ist jederzeit unter der Nummer 02173 288-6310 erreichbar.