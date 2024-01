Damensitzung in der Stadthalle Langenfeld 400 jecke Wiever feiern turbulent und fröhlich

Von Isabel Klaas

Draußen ist Krieg und Klimakatastrophe, Inflation, allgemeine Unzufriedenheit und Sorge. Und drinnen ist einfach mal nur gute Laune, Gesang, Jubel und Lachen. Und das ist gut so. Für ausgelassene Stimmung unter 400 meist jungen Frauen sorgte die Damesitzung der Prinzengarde am Samstag in der Stadthalle. Über vier Stunden schwungvolles Programm nur für die Ladies und anschließend noch eine After-Show-Party mit Open-End, bei der auch Jungs zugelassen waren – ein Vergnügen wie schon lange nicht mehr. Die Stadthalle Langenfeld präsentierte sich am Samstag wie in alten Zeiten: karnevalsgemäß turbulent und fröhlich.