Oktober-Statistik : 1687 Langenfelder und 1743 Monheimer sind arbeitslos

Langenfeld/Monheim In diesen schweren Coronazeiten giert man nach jeder guten Nachricht. Die kommt jetzt von der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann. Der Herbstaufschwung auf dem regionalen Arbeitsmarkt habe sich fortgesetzt, teilt deren Leiter Karl Tymister mit. Im Oktober sei die Arbeitslosigkeit im Kreisgebiet gesunken.

Unternehmen aus Langenfeld und Monheim meldeten nach dieser Monatsstatistik im Oktober 138 neue Arbeitsstellen, 43 weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der gemeinsamen Geschäftsstelle Langenfeld derzeit 558 freie Stellen gemeldet. Deren Bestand verringert sich somit um 251 im Vergleich zum Vorjahr. In Langenfeld beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 5,1 Prozent, in Monheim 8,0 Prozent. „Die zuletzt gestiegenen Infektionszahlen hatten auf den Arbeitsmarkt noch keine negativen Auswirkungen“, sagt Tymister. „Die Folgen neuer Einschränkungen des öffentlichen Lebens lassen sich nicht prognostizieren.“ Indes liegen mit dem Monatsbericht nun die hochgerechneten Zahlen zur in der Corona-Pandemie realisierten Kurzarbeit für Juni vor. Demnach haben in den zehn Städten des Kreises Mettmann im Juni 31.739 Menschen in 2679 Betrieben Kurzarbeitergeld bezogen, sagt Tymister. „Bis Ende Juni hatten 5442 Betriebe für 81.193 Beschäftigte vorsichtshalber Kurzarbeit angezeigt.“ Im Vergleich zu Mai sei die Inanspruchnahme der Kurzarbeit bei den Beschäftigten um 16,7 Prozentpunkte gesunken.