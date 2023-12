Weltkulturerbe in Monheim Mehr als drei Millionen Euro für Haus Bürgel

Bund und NRW-Stiftung werden in den nächsten Jahren zusammen mindestens rund drei Millionen Euro in Haus Bürgel stecken. Diese Fördergelder für die Gestaltung des Gutshofs auf dem Gelände eines ehemaligen Römerkastells sind laut NRW-Stiftung und dem Landtagsabgeordneten Dirk Wedel gesichert. Haus Bürgel, seit 2021 Teil des Unesco-Weltkulturerbes Niedergermanischer Limes, soll laut Stiftung „über die nächsten Jahre durch mehrere Bauabschnitte in zwei klar getrennte Funktions- und Aktionsbereiche entwickelt werden“. Ziel sei ein „harmonisches und spannendes Miteinander“ der drei Nutzungsbereiche Landwirtschaftlicher Betrieb mit Kaltblutpferdezucht, Biologische Station und Römisches Museum.