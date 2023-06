Langenfelder besuchen Polen 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Gostynin

In diesem Jahr besteht die Städtepartnerschaft zwischen Langenfeld und Gostynin 25 Jahre. Was als Freundschaft begann, wurde 1998 im Rahmen des 50. Stadtgeburtstags in Langenfeld urkundlich besiegelt. Zum Silberjubiläum reiste jetzt eine Delegation der Stadt Langenfeld, bestehend aus Bürgermeister Frank Schneider sowie Elmar Widera und Bernd Geuß vom Partnerschaftskomitee nach Polen.