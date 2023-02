Jugendamt Langenfeld: Inobhutnahmen Jugendamt nimmt 16 Kinder in Obhut

In Obhut genommene Kinder und Jugendliche kommen zuerst in der zuständigen Selle bei der evangelischen Jugend- und Familienhilfe Kaarst unter, bis entschieden ist, wo sie anschließend wohnen können. Wenn sie nicht in ihre Familie zurückkehren können, kommen sie in einer der vielen Wohngruppen unter, die der Landschaftsverband Rheinland oder andere Träger betreiben. „Es ist zurzeit sehr schwierig, Plätze in einer Wohngruppe zu finden“, erklärt Bremer. Ein Grund dafür sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, denn auch um diese kümmert sich das Jugendamt. „Da sind wir jetzt wieder auf dem Stand wie 2015.“