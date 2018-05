Langenfeld: 20.000 Euro abgezweigt: Gericht verurteilt Anwältin

Langenfeld Angeklagte bestreitet Vorwürfe zunächst, gesteht dann aber doch. Das Urteil: Ein Jahr auf Bewährung.

Sie sei damals nicht in einer schwierigen, aber in einer finanziell angespannten Lage gewesen, sagte die Angeklagte. Eine Zeugin berichtete, sie habe für die Angeklagte Kontakt zu einem Bauunternehmer hergestellt. Der habe der Anwältin dann zweimal 2000 Euro geliehen, das Geld sei in bar übergeben worden. Die Zeugin sei daraufhin einmal im Mai und einmal im August 2015 bei der Bank gewesen und habe für die Anwältin Geld eingezahlt. Es sei in die private Hausfinanzierung geflossen. Die Angeklagte soll bei der Zahlung der Raten in Verzug gewesen sein.