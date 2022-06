Polizeieinsatz in Monheim : 20-Jähriger wehrt sich heftig gegen Festnahme

Monheim Vier leicht Verletzte lautete die Bilanz nach einem Polizeieinsatz am frühen Sonntagmorgen in Baumberg. Ein betrunkener 20-Jähriger war erst auf seine Ex-Freundin, dann auf einen Zeugen und schließlich auf eine Polizistin losgegangen.

Am Sonntaghat die Polizei in Monheim einen 20 Jahre alten Bochumer festgenommen. Der Mann soll seine Freundin sowie einen Zeugen geschlagen haben und war dann einem von Platzverweis nicht nachgekommen. Gegen 6.30 Uhr hatte sich eine 20-jährige Monheimerin mit ihrem Ex-Freund, einem 20-jährigen Bochumer, an der Fichte-Straße in Baumberg getroffen. Kurz darauf steigen die beiden in das Auto der Monheimerin. Dabei soll der Bochumer allerdings aufdringlich geworden sein, weshalb die 20-Jährige ihn aufforderte, das Auto zu verlassen.