LVR-Klinik Langenfeld 18 Pflegeschüler absolvieren Ausbildung erfolgreich

Das Examen in der Tasche, jetzt kann gefeiert werden: Den 18 Auszubildenden merkte man die Erleichterung und Freude an, teilte die LVR-Klinik mit. Nach drei Jahren an der Pflegeschule haben sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Birgit Westphal, Kursleiterin und stellvertretende Schulleiterin, gab einen kurzen Rückblick auf die drei Jahre der Ausbildung mit vielen praktischen Einsätzen und theoretischen Grundlagen. „Sie haben Unterricht und Praxiseinsätze mit vielen Varianten der Corona-Schutzverordnung erlebt.“