Polizei kassiert Klein-Laster ein und legt ihn still : Schrottlaster aus dem Verkehr gezogen

Polizei kassiert Klein-Laster ein und legt ihn still

Langenfeld Mit einem nahezu schrottreifen Kleinlaster transportiert ein 26-jähriger in Langenfeld Schrott, als die Polizei den heruntergekommenen Wagen näher unter die Lupe nimmt: Der durchgerostete Wagen hat 18 Mängel und verliert unter anderem Öl.

Mit einem schrottreifen Fahrzeug, beladen mit Schrott, ist am Donnerstagnachmittag, 12. Mai, ein 26-Jähriger aus Osteuropa der Polizei ins Netz gegangen. Die Beamten ziehen den völlig desolaten Klein-Transporter aus dem Verkehr. Gegen 15 Uhr fällt den Verkehrs-Experten auf der Hardt in Langenfeld der heruntergekommene weiße Ford Transit auf. Bei der Kontrolle des Fahrers, einem 26 Jahre alten Mann aus Osteuropa, stellen die Beamten fest, dass dessen mit Schrott beladenes Fahrzeug selbst auf den Schrottplatz gehört: Der Unterboden ist großflächig durchgerostet. Bei der anschließenden Prüfung bei einem Prüfunternehmen kommen insgesamt 18 weitere, zum Teil gravierende, Mängel ans Tageslicht. Unter anderem verliert der Wagen Öl und weitere Betriebsstoffe. Den verkehrsunsicheren Wagen darf der Mann nicht weiter fahren, die Kennzeichen und Papiere stellt die Polizei sicher. Außerdem muss der Mann „eine Sicherheitsleistung zahlen“, die in etwa der Höhe des zu erwartenden Bußgeldes entspricht.