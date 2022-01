Polizei sucht Zeugen in Monheim : Schwarzer Ford S-Max fährt 17-jährigen Monheimer  an

Monheim Die Polizei sucht dringend Zeugen, nachdem ein 17-Jähriger am Dienstag in Monheim angefahren und verletzt wurde. Der Autofahrer fuhr einfach davon.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat einen 17-jährigen Monheimer im Kreuzungsbereich Friedenauer Straße/Oranienburger Straße in Monheim angefahren. Nach dem Unfall am Dienstag, 11. Januar, gegen 13.30 Uhr entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Zuvor war der 17-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der Oranienburger Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Friedenauer Straße passierte er den dortigen Fußgängerüberweg. Ein schwarzer Ford S-Max, vermutlich mit Mettmanner Kennzeichen, kam Zeugenangaben zufolge zu diesem Zeitpunkt aus der Friedenauer Straße und kollidierte mit dem 17-Jährigen, als sich dieser auf dem Fußgängerüberweg befand. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei. Der Fahrer hielt Zeugenangaben zufolge nur kurz an, gestikulierte wild und setzte dann seine Fahrt fort. Der 17-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beschreibung des Fahrers: südländisches Aussehen, ein Drei-Tage-Bart. Er ist zirka 30 bis 45 Jahre alt.