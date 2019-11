Jüdische Langenfelder – deportiert und umgebracht : 15 Stolpersteine erinnern an Holocaust-Opfer

4 Stolpersteine für Großmutter Sophie Salomon (19.6.1863 - 13.2.1943 Theresienstadt)), Vater Albert Salomon (24.1.1889 - verschollen in Riga) , Mutter Irene Regina Salomon (18.11.1893 - 13.11.1942 Auschwitz), Neffe Jakob Schmitz (25.10.1877 - in Riga verschollen) an der Bahnstraße 8. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld 15 Stolpersteine mahnen an sechs Stellen in Langenfeld Spaziergänger zum Innehalten. Sie erinnern an jüdische Langenfelder, die während der nationalsozialistischen Diktatur den Holocaust nicht überlebt haben.

Der Lokalhistoriker Günter Schmitz (80) erforscht seit Jahrzehnten die Geschichte der Juden in Langenfeld, Monheim und Hitdorf. Nach seinen Angaben war für die Gewalttäter der Reichspogromnacht in Langenfeld das erste Ziel der Laden „Gebrüder Meyer“. Das Haus befand sich dort, wo heute an der Hauptstraße 133 die Stadthalle steht. Sturmführer F., Stuckateur M. und mehrere SS-Führer waren aktiv dabei. Mit etlichen weiteren Langenfeldern verwüsteten sie die Wohnräume der etwa 30 damals in Langenfeld lebenden Juden, die in jener Nacht auch Schlägen und Plünderungen ausgesetzt waren. Die Gewalttäter setzten an der mittleren Hauptstraße die Synagoge in Brand und schändeten den jüdischen Friedhof in Richrath.

Die vierköpfige Familie Meyer (Bild von 1938) wohnte an der Hauptstraße 133. Von ihr überlebte nur Tochter Erika (links) den Holocaust. Vater Bernhard gilt als in Riga verschollen. Mutter Emmy starb im Vernichtungslager Stutthof. Tochter Helga, die ebenfalls in Stutthof war, kam vermutlich bei einem der Todesmärsche um. Archivfotos (5): Sammlung Günter Schmitz. Foto: Leihgeber: Erika Aronstam, geb. Meyer

Geschichtsforscher Schmitz sind viele Erkenntnisse zu den 15 Menschen zu verdanken, zu deren Gedenken die Stolpersteine an sechs Adressen mahnen.

Foto: dpa

Fünf Namenstafeln mahnen an der Hauptstraße 133 vor der Stadthalle. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Info Günter Schmitz forscht über heimische Juden Foto: Matzerath, Ralph (rm-) Wer Der ehemalige Schulrektor Günter Schmitz (80) erforscht seit mehr als drei Jahrzehnten die Geschichte der Juden in Langenfeld, Monheim und Hitdorf. Er leitet den Arbeitskreis Geschichte der Volkshochschule Statistik 1910 wohnten noch 127 Juden in Langenfeld

Hauptstraße 133: In seinem Elternhaus führte Bernhard Meyer (*1882) mit seinem Stiefbruder Max das Ladengeschäft „Gebrüder Meyer“. Mit seiner Frau, Emmy Meyer (*1883), hatte er zwei Töchter: Erika (*1925, emigrierte mit Kinder-Reisepass 1938 in die USA und überlebte den Holocaust) sowie Helga Meyer (*1931). Am 10.12.1941 wurden die Eltern mit ihrer jüngeren Tochter nach Riga deportiert. Dort verliert sich die Spur des Vaters. Mutter und Tochter kamen am 9.8.1944 ins KZ Stutthof, wo Emmy Meyer am 5.1.1945 starb. Helga gilt als in Stutthof verschollen. Max (*1874-1955) und Rosa Rebekka Meyer (*1881) hatten drei Kinder. Tochter Alice (*1910-1993) und Sohn Ernst Siegfried (*1914-1994) wanderten 1937 in die USA aus. Die jüngere Tochter, Edith Meyer (*1920), wurde am 11.12.1941 ins Ghetto von Riga deportiert. Ihr nicht-jüdischer Bräutigam Heinrich Heinen befreite sie dort im April 1942. Zwei Monate später wurde das Paar beim Fluchtversuch an der österreichisch-schweizerischen Grenze erwischt und inhaftiert. Heinen brach mit anderen Häftlingen aus und wurde Tage später nach einem vergeblichen Befreiungsversuch erschossen. Edith wurde am 9.10.1942 nach Auschwitz deportiert, wo sich ihre Spur verliert. Ihre Eltern waren am 25.7.1942 nach Theresienstadt deportiert worden. Dort starb Rosa Rebekka Meyer am 17.4.1943 den Hungertod. Ehemann Max überlebte die Qualen und kehrte nach dem Krieg nach Langenfeld zurück.

Für diese Familie Meyer liegen zwei der fünf Stolpersteine an der Hauptstraße 133 . Ermordet wurden Ehefrau Rosa Rebekka Meyer (vorne links) und Tochter Edith (hinten rechts). Max Meyer (v.r.), der zusammen mit seiner Frau deportiert worden war, überlebte. Hinten von links: die wenig später in die USA ausgewanderten Alice und Ernst Meyer. Foto: Repro: Sammlung Günter Schmitz

Hauptstraße 15 Dort, wo heute das Amtsgericht ist, stand das Elternhaus des Kaufmanns Karl Meyer (*1902). Etwa 1935 musste er seinen Dekorationsladen schließen, nachdem die Sparkasse Langenfeld den Meyerschen Besitz ersteigert hatte – und die ehemaligen Geschäftsräume für die eigenen Zwecke umbaute. Meyer wurde am 7.12.1941 nach Riga deportiert, von dort am 9.8.1944 ins KZ Stutthof und am 8.9.1944 ins KZ Buchenwald gebracht. Dort starb er am 3.3.1945.

Vor dem heutigen Amtsgericht an der Hauptstraße 15 liegt ein Stolperstein für Karl Meyer. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Ganspohler Straße 13 Viehhändler Albert Salomon (*1884) war im Ersten Weltkrieg mit dem Ehrenkreuz für Frontkämpfer ausgezeichnet worden und in vielen Vereinen aktiv. Seine Frau Rosa ließ sich nach zehnjähriger Ehe 1923 scheiden, zog mit den beiden Kindern an die Havel. Bei dem in der Reichspogromnacht misshandelten und ausgeplünderten Salomon wurden am 18.9.1939 einige der in Langenfeld verbliebenen Juden einquartiert, so dass dieses Gebäude an der Ganspohler Straße 13 offiziell „Judenhaus“ genannt wurde. Salomon wurde am 10.12.1941 nach Riga deportiert, wo sich seine Spur verliert.

Albert Salomon wohnte an der Ganspohler Straße 13. Foto: Sammlung Günter Schmitz

Bahnstraße 8 Die Witwe Sophie Salomon (*1863) wohnte mit ihrem Sohn, Viehhändler Albert Salomon (*1889), Schwiegertochter Irene Regina Salomon (*1893) und Enkelsohn Herbert Salomon (*1921) im eigenen Haus, das heute noch dort steht. Albert Salomon wurde am 11.12.1941 nach Riga deportiert, sein Todesdatum ist nicht bekannt. Sophie Salomon starb nach ihrer Deportation (25.7.1942) ins Ghetto Theresienstadt dort am 13.2.1943. Irene Regina Salomon wurde 1939 geschieden, in Tours (Frankreich) von der Gestapo festgenommen und am 13.11.1942 in Auschwitz ermordet. Wann Herbert Salomon Langenfeld verließ, ist nicht bekannt. Das südfranzösische Venanson war sein letzter Wohnort (deshalb für ihn kein Stolperstein in Langenfeld) vor der Deportation nach Auschwitz – vermutlich im Dezember 1943. Von dort wurde Herbert Salomon am 26.1.1945 (einen Tag vor Befreiung des Lagers) ins KZ Buchenwald gebracht, wo er am 14.3.1945 starb. Ebenfalls an der Bahnstraße 8 wohnte Sophie Salomons Neffe, der Metzger Jakob Schmitz (*1877). Er wurde am 11.12.1941 nach Riga deportiert, wo er an einem nicht bekannten Datum starb.

Stolperstein für Albert Salomon (8.6.1884 - verschollen in Riga) an der Ganspohler Straße 13. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Dieses Haus an der Ganspohler Straße 13 gehörte einst Albert Salomon. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Berghausener Straße 7 Der Weber Wilhelm Herz (*1872) und seine Frau Lina Herz (*1872) wurden in der Reichspogromnacht misshandelt, ihre Wohnung im eigenen Haus verwüstet. Zusammen mit ihrer Mieterin Amalie Meyer (*1870) wurden die Eheleute Herz am 25.7.1942 erst nach Theresienstadt und am 26.9.1942 nach Treblinka deportiert. Wann beide starben, ist nicht bekannt. Gleiches gilt für die verwitwete dreifache Mutter Amalie Meyer, die fünf Tage zuvor nach Treblinka gebracht worden war.

Stolperstein für Mina Berg (8.2.1866-20.1.1943 Theresienstadt), Grenzstraße 23. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

An Amalie Meyer, Wilhelm und Lina Herz erinnern die Stolpersteine an der Berghausener Straße 7. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Vier Stolpersteine erinnern vor deren einstigem Wohnhaus an der Bahnstraße 8 an Sophie, Albert und Irene Regina Salomon sowie an Jakob Schmitz. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Die Namen von Lina (l.) und Wilhelm (r.) Herz stehen auf zwei Stolpersteinen an der Berghausener Straße 7. Das Bild zeigt das Paar mit ihrem Sohn Kurt. Foto: Sammlung Günter Schmitz

Für Mina Berg liegt ein Stolperstein an der Grenzstraße 23. Foto: Sammlung Günter Schmitz