Polizei nimmt 15-jährigen Monheimer fest : 15-Jähriger liefert sich Verfolgung mit der Polizei

(og) Ohne Helm, ohne Führerschein dafür aber mit Cannabis bedrühnt ist ein 15-jähriger Monheimer am frühen Dienstagmorgen stehend auf dem Roller unterwegs. als die Polizei ihn auf dem Gehweg Lichtenberger Straße kontrollieren will, flüchtet er. Eine Verfolgungsjagde beginnt. Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte, die auf Streifenfahrt sind, den jungen Rollerfahrer gegen 3.30 Uhr entdeckt. Er ist mit einem Motorroller der Marke Keeway Richtung Berliner Ring unterwegs. Als der Jugendliche den Streifenwagen bemerkt, versucht er zu fliehen. Dabei fährt er mit hoher Geschwindigkeit weiter auf dem Gehweg und touchiert dabei fast die geparkten Fahrzeuge sowie den Streifenwagen. Auf Höhe der Einmündung Lichtenberger Straße/ Berliner Ring springt der Jugendliche vom Roller ab und flüchtet zu Fuß in den Heerweg. An der Andreas-Schlüter-Straße holt die Polizei ihn ein und nimmt ihn fest. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen des Rollers abgelaufen ist und zudem zu einem anderen Kleinkraftrad gehört. Der Roller ist nicht zugelassen und hat daher auch keinen Versicherungsschutz. Bei der Vernehmung sagt der 15-Jährige, dass er den Roller am Vortag von einer unbekannten Person gekauft habe. Da zudem vieles darauf hindeutet, dass der 15-Jährige Cannabis konsumiert hat, muss er zur Wache nach Monheim und eine Test absolvieren. Die Blutprobe gibt er in einem Krankenhaus ab.