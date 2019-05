Stadtgespräch : 13-jähriger Langenfelder begeistert am Kontrabass

Milan Boxberg wurde mit einem „Jugend musiziert“-Förderpreis ausgezeichnet.

Das war eine Überraschung für den jungen Kontrabassisten aus Langenfeld: Milan Boxberg wurde bei einem Konzert der Musikschule Mettmann mit dem von der Kreissparkasse Düsseldorf mit 1000 Euro dotierten Förderpreis „Jugend musiziert“ ausgezeichnet. Der 13-Jährige hatte beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ die Fachjury begeistert, sich die Teilnahme am Landeswettbewerb und am Bundesentscheid in Halle/Saale gesichert. Zur Ehrung kam es dadurch, dass die Kreissparkasse seit vielen Jahren den Regionalentscheid im Kreis Mettmann unterstützt und seit 30 Jahren eigene Förderpreise an Jungtalente im Kreis verleiht. Milan Boxberg wird sich Pfingsten dem bundesweiten Wettbewerb stellen – man darf also die Daumen drücken!