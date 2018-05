Monheim: 1000 Ballons zeigen Monheims Vielfalt

Monheim Die Polizei begleitete die Demo von Pax-Europa mit starkem Aufgebot. Es blieb friedlich.

Eigentlich wollte ihn niemand dahaben: den Sprecher der Bürgerbewegung Pax Europa, den Blogger Michael Stürzenberger, der am Samstag erneut gegen den Bau der Moschee in Monheim wetterte. Gerade mal eine Handvoll Bürger applaudierte dem Agitator, der seit 2013 vom bayerischen Verfassungsschutz wegen islamfeindlicher Äußerungen beobachtet wird. Ansonsten wurde sein Auftritt am Busbahnhof mit lauten Buh-Rufen, drastischen Zwischenbemerkungen und Pfiffen übertönt. Arkadas (19) und Theo von der Antifa (Antifaschistischen Aktion) machten ihrer Wut über den Auftritt von Stürzenberger unter anderem mit Kraftausdrücken Luft, bevor sie erklärten: "Wir demonstrieren hier gegen die Islamophobie und gegen Rassismus", so Theo. Magid (25) aus Syrien, der seit zweieinhalb Jahren in Deutschland lebt, war besonders empört über die Behauptung des Vereins Pax-Europa: "Der Terror kommt aus dem Herzen des Islam." "Wer sagt das? Und wie kommen die darauf?", wollte er wissen.