Ach du dickes Ding 100 Kürbisse für die Monheimer Tafel

Mal eine etwas andere Spende: Eine Baumbergerin hat sich bei der Tafel-Monheim gemeldet und ihr nicht weniger als 100 Kürbisse angeboten. Die würden „aus familiären Gründen nicht mehr gebraucht“ und müssten nur noch geerntet werden, zitiert der Tafelträger Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) die Spenderin. Der SKFM nahm das Angebot gerne an und entsandte Erntehelfer in den Stadtnorden. „Vielen Dank der Spenderin und den Helfern“, sagt Peter Kuckero vom Tafel-Team. „Hieran kann man sehen, das sich immer wieder verschiedene Möglichkeiten ergeben, die Tafel zu unterstützen.“ Am Samstag, 30. September, ist übrigens „Tafel-Tag“ und Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung. Das Motto in diesem Jahr „Mitmenschlichkeit“. In Deutschland gibt es nach Angaben des Dachverbands Tafel Deutschland e.V. insgesamt 970 dieser Einrichtungen. Der Zulauf ist laut dessen Vorsitzenden Andreas Steppuhn enorm, teils suchten seit Kriegsbeginn in der Ukraine 50 Prozent mehr Menschen die Tafeln auf als vor dem 24. Februar 2022.