Waldfest : 100 Jahre alter Quartettverein feiert mit viel Gesang

Langenfeld Beim Waldfest im Jubiläumsjahr bieten im und ums Sängerheim Gladbach sieben Chöre ein vielfältiges Programm.

Das Sängerheim des Quartettvereins Gladbach 1919 ist gut gefüllt. Die Chorvorsitzende Sophia Offenberg-Sersch begrüßt beim 85. Waldfest im Jansenbusch Mitwirkende und Gäste.Gefeiert wird zugleich das 100-jährige Bestehen des Quartettvereins. Sechs Chöre aus Langenfeld und einer aus Ober-Olm aus dem Landkreis Mainz-Bingen tragen zu einem eindrucksvollen und vielfältigen Programm bei So eröffnet der Gladbacher Chor das Freundschaftssingen mit einem harmonischen „Musik erfüllt die Welt“ unter Leitung von Otmar Stangl, der auch am Klavier begleitet.

„Wir sind ein weltlicher gemischter Chor“, erzählt Sophia Offenberg-Sersch. Der 1919 gegründete Verein bestand ursprünglich aus einem Männerquartett. 1934 wurde der Gladbacher Frauenchor gegründet, der sich 1946 dem Männerchor unter dem Namen Quartettverein Gladbach anschloss. Seitdem probt und feiert man zusammen. „Ich selbst bin mit 18 Jahren in den Chor gekommen“ berichtet die 1. Vorsitzende. Daher überrascht es nicht, dass sie den Verein als ihre „Zweitfamilie“ im Grußwort zur Festschrift bezeichnet. Es sei heute noch so, dass viele über die Familie in den Chor finden.