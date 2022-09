Langenfelder Hilfsorganisationen trainieren : Üben für den Notfall: Blaulicht prägt Reusrath

Langenfeld Über 100 Mitglieder von Maltesern, DRK und Feuerwehr übten in Langenfeld-Reusrath die Versorgungvon Verletzten nach einem Unfall mit vielen Verletzten.

() Einen fiktiven Ernstfall übten am Freitag, 2. September, der Malteser Hilfsdienst, Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz in Reusrath an der Robert-Koch-Straße. Die Dienste mussten eine große Anzahl von Verletzten abtransportieren. Ziel der Übung war, die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei größeren Einsätzen und die Erstversorgung der Patienten sowie deren zügigen Abtransport zu trainieren. Für die Erstversorgung der Patienten wurde eine sogenannte Patientenablage aufgebaut. Nach Sichtung der Patienten durch eine Notärztin erfolgte das Festlegen der Transport-Priorität, so dass die „Partienten“ schnell ins Krankenhaus kamen. Markus Arenz,Organisator der Malteser, zeigte sich beeindruckt von der Professionalität aller Hilfskräfte. Sagte aber auch: „Eine Übung ist auch dafür da, dass wir daraus lernen und Stellschrauben finden, um beim realen Einsatz noch schneller vor die Lage zu kommen!“ Insgesamt waren rund 100 Personen an der Übung beteiligt, die im Anschluss von der Malteser-Feldküche bekocht wurden.